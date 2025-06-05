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Террористы рф ночью били "шахедами" по Прилукам и Харькову, многие погибших

Террористы рф ночью били «шахедами» по Прилукам и Харькову, много погибших (ФОТО, ВИДЕО)

5 июн 2025, 08:20
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Пʼять людей загинуло через російську атаку дронами по Прилуках на Чернігівщині.

Серед загиблих — дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також відомо про 6 поранених, їх госпіталізували.

Під атакою дронів цієї ночі був і Харків, постраждали 17 людей, серед них — 4 дитини. Пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Через нічну атаку на Харків постраждало 18 громадян, серед них четверо дітей: поліція працює на місці влучань

Вночі 5 червня ворог здійснив масовий обстріл БпЛА території Слобідського району Харкова.

На одній із адрес безпілотник влучив у 16-й поверх житлового будинку. На іншій — у стіну п’ятиповерхівки.

Серед постраждалих — четверо дітей 13, 9 та 7 років, які зазнали гострої реакції на стрес.

Працівники поліції проводять огляд місць влучань, документують наслідки обстрілу, приймають заяви від громадян щодо пошкодження та знищення майна.

Источник: Ракурс


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