Неизвестные взорвали железную дорогу в Воронежской области. Фото: РосСМИ

https://racurs.ua/n206845-jeleznuu-dorogu-vzorvali-v-voronejskoy-oblasti-rf-zaderjivautsya-26-poezdov.html

Ракурс

Підрив залізниці стався у Воронезькій області російської федерації.

Про підрив полотна заявили в у Федеральній службі безпеки. У відомстві наголосили, що «за першими ознаками є всі підстави для порушення кримінальної справи за статтею «тероризм». Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Наразі відомо, що внаслідок пошкодження колій затримуються 26 пасажирських поїздів, постраждалих немає.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про «незначне пошкодження полотна», яке помітив машиніст. А російські пабліки вже показали фото пошкоджень.

Нагадаємо, в росії в ніч на 1 червня впали два залізничні мости. У Брянській області рф на пасажирський потяг «Москва — Клімово» обвалився міст. Внаслідок цього семеро росіян загинули, а ще 66 постраждали.

А в Курській області на 48-му км траси Тросна-Калинівка Залізногірського району під час руху вантажного локомотива також обвалився міст.

Частина товарного поїзда впала на автомобільну дорогу, яка знаходилася під мостом. Тепловоз спалахнув, а один із машиністів — постраждав.