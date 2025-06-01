У росії впали два залізничні мости з потягами

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У росії в ніч на 1 червня впали два залізничні мости з потягами.

У Брянській області рф на пасажирський потяг Москва — Клімово обвалився міст.

Семеро росіян загинули, ще 66 постраждали. Російські телеграм-канали пишуть, що причиною обвалу міг стати підрив мосту. Мовляв, потяг врізався у міст і зійшов із рейок.

російські пропагандистські паблики повідомляють, що мав місце спланований підрив у двох місцях.

За їхньою інформацією, було закладено чотири вибухові пристрої: два на опорі мосту та два на шпалах.

Ще один проліт мосту також може впасти.

Слідом за Брянською областю залізничний міст обрушився і на Курщині.

Сьогодні вночі на 48-му км траси Тросна-Калинівка Залізногірського району під час руху вантажного локомотива сталося обвалення мосту, — заявив у телеграмі вріо губернатора Курської області росії Хінштейн.

За його словами, частина товарного поїзда впала на автомобільну дорогу, яка знаходилася під мостом. Тепловоз спалахнув. Один із машиністів був доставлений до лікарні з пошкодженням ноги.

Автомобільну дорогу, що знаходиться під мостом, перекрито, причина обвалення мосту встановлюється.