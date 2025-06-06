Часть Киева остались без света в результате атаки рашистов

https://racurs.ua/n206858-chast-kievlyan-ostalis-bez-sveta-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-dtek.html

Ракурс

У Києві через обстріли російських окупантів 2 тис. 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання.

Про це сьогодні, 6 червня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку, — зазначили у компанії.

У Telegram-каналі КМДА повідомляється, що електроенергію планують повернути протягом доби. Зазначається, що без світла залишилися переважно приватні садиби.

Нагадаємо, росіяни в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по столиці. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 20 постраждалих. У низці районів столиці зафіксовані пошкодження. Також пошкоджено колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.