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Часть Киева остались без света в результате атаки рашистов
Часть киевлян остались без света в результате российской атаки — ДТЭКhttps://racurs.ua/n206858-chast-kievlyan-ostalis-bez-sveta-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-dtek.htmlРакурс
У Києві через обстріли російських окупантів 2 тис. 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання.
Про це сьогодні, 6 червня, повідомила прес-служба ДТЕК.
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку, — зазначили у компанії.
У Telegram-каналі КМДА повідомляється, що електроенергію планують повернути протягом доби. Зазначається, що без світла залишилися переважно приватні садиби.
Нагадаємо, росіяни в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по столиці. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 20 постраждалих. У низці районів столиці зафіксовані пошкодження. Також пошкоджено колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.
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