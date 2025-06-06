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Часть Киева остались без света в результате атаки рашистов

Часть киевлян остались без света в результате российской атаки — ДТЭК

6 июн 2025, 09:39
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У Києві через обстріли російських окупантів 2 тис. 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання.

Про це сьогодні, 6 червня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку, — зазначили у компанії.

У Telegram-каналі КМДА повідомляється, що електроенергію планують повернути протягом доби. Зазначається, що без світла залишилися переважно приватні садиби.

Нагадаємо, росіяни в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку по столиці. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 20 постраждалих. У низці районів столиці зафіксовані пошкодження. Також пошкоджено колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.

Источник: Ракурс


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