рф понадобятся годы для замены утраченных бомбардировщиков. Фото: Maxar

https://racurs.ua/n206878-rossii-ponadobyatsya-gody-dlya-zameny-poteryannyh-bombardirovschikov-reuters.html

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Країна-агресор росія не зможе швидко замінити стратегічні літаків, які були втрачені внаслідок операції Служби безпеки України «Павутина».

Росіянам знадобляться роки, щоб знайти заміну для знищених та уражених бомбардувальників. Розвідка США вважає, що внаслідок ударів по російських аеродромах було уражено до 20 літаків, з яких близько 10 — знищено. Про це повідомило видання Reuters.

Зазначається, що були уражені стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3, які є ключовими елементами російських можливостей завдання ударів крилатими ракетами. Ці літаки були виготовлені за часів СРСР і більше не виробляються.

Як пише Reuters, російська влада намагається модернізувати свій парк бомбардувальників, зокрема оновлюючи Ту-160М та розробляючи новий бомбардувальник ПАК ДА (Перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації). Однак навіть ПАК ДА навряд чи надійде у виробництво до 2027 року. Це пов’язано з великими фінансовими витратами та західними санкціями.

Нагадаємо, 1 червня СБУ одночасно уразила чотири військових аеродроми у тилу російської федерації: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року й відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Спочатку СБУ переправила до росії FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. А вже на російській території безпілотники заховали під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати російські літаки.

Генштаб ЗСУ та Служба безпеки України заявили, що внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Країна-агресор росія зазнала збитків на 7 млрд дол.

Джерело: Reuters