В Днепре поймали двух местных, взорвавших авто с прокурором по заданию рф

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У Дніпрі по «гарячих слідах» затримано двох місцевих мешканців, які підірвали автівку з прокурором за завданням спецслужб рф.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, підозрювані шукали швидкий заробіток у Telegram-каналах та були завербовані представниками спецслужби рф.

Виконуючи інструкції куратора, вони заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів Дніпра. Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування.

Внаслідок вибуху, що стався 6 червня, поранення отримав власник автомобіля — прокурор.

У ході спецоперації прокурори разом зі слідчими СБУ та ГУНП області по «гарячих слідах» встановили фігурантів та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків у чоловіків вилучено мобільні телефони та різні компоненти СВП.

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.