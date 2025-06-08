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Последствия российских ударов в Харьковской области, фото: Харьковская областная прокуратура

Российский дрон ударил по киоску в Харьковской области — трое раненых (ФОТО)

8 июн 2025, 17:47
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На Харківщині у селищі Старий Салтів Чугуївського району сьогодні, 8 червня, вдень російський безпілотник, тип якого наразі встановлюється, завдав удару по кіоску.

Постраждали троє людей — жінки віком 41 та 59 років та 76-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, вчора, 7 червня, орієнтовно о 21.20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий:

  • поранено 45-річного чоловіка;
  • пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків;
  • за попередніми даними, російська армія застосувала ФАБ-1500.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських ударів на Харківщині, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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