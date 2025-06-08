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Наслідки російських ударів на Харківщині, фото: Харківська обласна прокуратура
Російський дрон вдарив по кіоску на Харківщині — троє поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206916-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-kiosku-na-harkivschyni-troie-poranenyh-foto.htmlРакурс
На Харківщині у селищі Старий Салтів Чугуївського району сьогодні, 8 червня, вдень російський безпілотник, тип якого наразі встановлюється, завдав удару по кіоску.
Постраждали троє людей — жінки віком 41 та 59 років та 76-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Крім того, вчора, 7 червня, орієнтовно о 21.20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий:
- поранено 45-річного чоловіка;
- пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків;
- за попередніми даними, російська армія застосувала ФАБ-1500.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).