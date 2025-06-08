Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n206918-ssha-peredali-na-blijniy-vostok-20-tysyach-raket-prednaznachennyh-dlya-ukrainy-zelenskiy.html

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Київ і Вашингтон за попередньої адміністрації США домовились про передання Україні 20 тис. ракет для боротьби з російськими «шахедами», проти чинна американська влада перекинула це озброєння на Близький Схід.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це в інтерв’ю ABC News, повідомляє LB.ua.

Думаю, це було, під час попередньої адміністрації, це був міністр оборони Ллойд Остін, — розповів Зеленський. — Він і ми вирішили реалізувати один проект, і ми розраховували на цей проект — 20 тисяч ракет проти «шахедів». Це було недорого, але це спеціальна технологія.

Тож ми розраховували на ці 20 000 ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони повідомив мені, що Сполучені Штати перемістили їх на Близький Схід, — додав він.

Зеленський зазначив, що Україна продовжуватиме розвивати напрямок боротьби проти «шахедів».

Ми не хочемо продовжувати війну, але якщо єдиний вихід — це, ми будемо боротися за себе, — додав він.

Кілька днів тому видання The Wall Street Journal повідомляло, що Пентагон негласно повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання безпілотників, тепер виділяються підрозділам ВПС США на Близькому Сході.

Джерело: LB.ua