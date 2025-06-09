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Ракурс
Игнат рассказал, куда россияне направили главный удар в ночь на 9 июня

Игнат рассказал, куда россияне направили главный удар в ночь на 9 июня

9 июн 2025, 13:02
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Головний удар рф вночі був спрямований на один з оперативних аеродромів.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Ми говоримо зараз про засоби повітряного нападу в цілому. Масований удар. Один із найбільших, який завдає росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють ці питання, на один з оперативних аеродромів, був атакований противником. Таким чином, ворог завдав різними засобами повітряного нападу удари цієї ночі, — сказав Ігнат.

За даними моніторів, що стежать за ударами рф, росіяни активно атакували вночі Рівне та Дубно.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня рф атакувала Україну 499-ма засобами повітряного нападу.

Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет типу Х-101 та 94 ударні БпЛА типу «Shahed».

Источник: Ракурс


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