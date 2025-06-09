Жительница Кировоградщины приобрела водительское удостоверение в интернете, фото: Главный сервисный центр МВД

https://racurs.ua/n206950-jitelnica-kirovogradschiny-pytalas-obmenyat-kuplennoe-v-internete-voditelskoe-udostoverenie.html

Ракурс

На Кіровоградщині жінка звернулась до сервісного центру МВС, щоб обміняти посвідчення водія, проте документ виявився підробкою, оскільки не значився в реєстрі.

Про це сьогодні, 9 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Зʼясувалось, що жінка «замовила» водійське онлайн — на фейковому сайті, який зовні був схожий на офіційний сайт сервісного центру МВС. Була впевнена, що документ справжній. Тепер справу передано поліції, — вказано в повідомленні.

У МВС наголошують, що такі випадки — не рідкість. Шахраї маскують фейкові сайти під офіційні:

копіюють кольори, логотипи, навіть бейджі працівників;

працюють через месенджери — Telegram, Viber, WhatsApp;

обіцяють «водійське без іспитів»;

надсилають документи поштою.