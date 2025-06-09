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Жительница Кировоградщины приобрела водительское удостоверение в интернете, фото: Главный сервисный центр МВД

Жительница Кировоградщины пыталась обменять купленное в интернете водительское удостоверение в сервисном центре МВД (ФОТО)

9 июн 2025, 21:25
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На Кіровоградщині жінка звернулась до сервісного центру МВС, щоб обміняти посвідчення водія, проте документ виявився підробкою, оскільки не значився в реєстрі.

Про це сьогодні, 9 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Зʼясувалось, що жінка «замовила» водійське онлайн — на фейковому сайті, який зовні був схожий на офіційний сайт сервісного центру МВС. Була впевнена, що документ справжній. Тепер справу передано поліції, — вказано в повідомленні.

У МВС наголошують, що такі випадки — не рідкість. Шахраї маскують фейкові сайти під офіційні:

  • копіюють кольори, логотипи, навіть бейджі працівників;
  • працюють через месенджери — Telegram, Viber, WhatsApp;
  • обіцяють «водійське без іспитів»;
  • надсилають документи поштою.

Нагадуємо: вперше посвідчення водія можна отримати лише особисто в сервісному центрі МВС після навчання й складання іспитів. Будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам, — наголошують у відомстві.

Жителька Кіровоградщини придбала посвідчення водія в інтернеті, фото: Головний сервісний центр МВС

Источник: Ракурс


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