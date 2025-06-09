Ракурсhttps://racurs.ua/
Жительница Кировоградщины приобрела водительское удостоверение в интернете, фото: Главный сервисный центр МВД
Жительница Кировоградщины пыталась обменять купленное в интернете водительское удостоверение в сервисном центре МВД (ФОТО)https://racurs.ua/n206950-jitelnica-kirovogradschiny-pytalas-obmenyat-kuplennoe-v-internete-voditelskoe-udostoverenie.htmlРакурс
На Кіровоградщині жінка звернулась до сервісного центру МВС, щоб обміняти посвідчення водія, проте документ виявився підробкою, оскільки не значився в реєстрі.
Про це сьогодні, 9 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.
Зʼясувалось, що жінка «замовила» водійське онлайн — на фейковому сайті, який зовні був схожий на офіційний сайт сервісного центру МВС. Була впевнена, що документ справжній. Тепер справу передано поліції, — вказано в повідомленні.
У МВС наголошують, що такі випадки — не рідкість. Шахраї маскують фейкові сайти під офіційні:
- копіюють кольори, логотипи, навіть бейджі працівників;
- працюють через месенджери — Telegram, Viber, WhatsApp;
- обіцяють «водійське без іспитів»;
- надсилають документи поштою.
Нагадуємо: вперше посвідчення водія можна отримати лише особисто в сервісному центрі МВС після навчання й складання іспитів. Будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам, — наголошують у відомстві.