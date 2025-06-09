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Жителька Кіровоградщини придбала посвідчення водія в інтернеті, фото: Головний сервісний центр МВС
Жителька Кіровоградщини намагалася обміняти куплене в інтернеті посвідчення водія у сервісному центрі МВС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206950-jytelka-kirovogradschyny-namagalasya-obminyaty-kuplene-v-interneti-posvidchennya-vodiya.htmlРакурс
На Кіровоградщині жінка звернулась до сервісного центру МВС, щоб обміняти посвідчення водія, проте документ виявився підробкою, оскільки не значився в реєстрі.
Про це сьогодні, 9 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.
Зʼясувалось, що жінка «замовила» водійське онлайн — на фейковому сайті, який зовні був схожий на офіційний сайт сервісного центру МВС. Була впевнена, що документ справжній. Тепер справу передано поліції, — вказано в повідомленні.
У МВС наголошують, що такі випадки — не рідкість. Шахраї маскують фейкові сайти під офіційні:
- копіюють кольори, логотипи, навіть бейджі працівників;
- працюють через месенджери — Telegram, Viber, WhatsApp;
- обіцяють «водійське без іспитів»;
- надсилають документи поштою.
Нагадуємо: вперше посвідчення водія можна отримати лише особисто в сервісному центрі МВС після навчання й складання іспитів. Будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам, — наголошують у відомстві.