Жителька Кіровоградщини придбала посвідчення водія в інтернеті, фото: Головний сервісний центр МВС

https://racurs.ua/ua/n206950-jytelka-kirovogradschyny-namagalasya-obminyaty-kuplene-v-interneti-posvidchennya-vodiya.html

Ракурс

На Кіровоградщині жінка звернулась до сервісного центру МВС, щоб обміняти посвідчення водія, проте документ виявився підробкою, оскільки не значився в реєстрі.

Про це сьогодні, 9 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Зʼясувалось, що жінка «замовила» водійське онлайн — на фейковому сайті, який зовні був схожий на офіційний сайт сервісного центру МВС. Була впевнена, що документ справжній. Тепер справу передано поліції, — вказано в повідомленні.

У МВС наголошують, що такі випадки — не рідкість. Шахраї маскують фейкові сайти під офіційні:

копіюють кольори, логотипи, навіть бейджі працівників;

працюють через месенджери — Telegram, Viber, WhatsApp;

обіцяють «водійське без іспитів»;

надсилають документи поштою.