Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Купянщины, фото: Харьковская областная прокуратура
В Купянске в результате российского удара ранен человек (ФОТО)https://racurs.ua/n206952-v-kupyanske-v-rezultate-rossiyskogo-udara-ranen-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники не припиняють атакувати Куп’янщину. Сьогодні, 9 червня, близько 14.35 російська армія вдарила по місту Купʼянську.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, 72-річний чоловік дістав поранення. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Крім того, сьогодні об 11.00 росіяни здійснили артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Горіли приватні домоволодіння, без постраждалих.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...