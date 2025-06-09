Наслідки російського обстрілу Куп’янщини, фото: Харківська обласна прокуратура

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Російські загарбники не припиняють атакувати Куп’янщину. Сьогодні, 9 червня, близько 14.35 російська армія вдарила по місту Купʼянську.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, 72-річний чоловік дістав поранення. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, сьогодні об 11.00 росіяни здійснили артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Горіли приватні домоволодіння, без постраждалих.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).