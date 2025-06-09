У Харкові тривають рятувальні роботи на атакованому росіянами цивільному підприємстві, фото: ДСНС

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У Харкові тривають рятувальні роботи на цивільному підприємстві, по якому рашисти завдали удару 7 червня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що під час удару по цьому підприємству, розташованому у Київському районі Харкова, сталися значні руйнування та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях.

Співробітники ДСНС провели рятувальну операцію, в ході якої з-під завалів було врятовано 2 осіб. Щоб зберегти життя і здоров’я людей, рятувальники надали їм маски апаратів захисту органів дихання. Під час подальших робіт стався обвал конструкцій, у результаті чого постраждав рятувальник, — розповіли у ДСНС.

За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще шестеро осіб.