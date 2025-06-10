Разрушения в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

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Російська армія атакували Одесу безпілотниками у ніч на 10 червня.

Попередньо відомо, що ворог запустив по обласному центру понад 10 БпЛА. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей — п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення. Ще в однієї мешканки була гостра реакція на стрес. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Ворожий обстріл пошкодив житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі одеситів. Наразі фахівців оглядають місця прильотів, фіксується повний перелік руйнувань та пошкоджень.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Пожежі та руйнування зафіксовані у семи районах столиці — це часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках, палали автівки і складські приміщення.