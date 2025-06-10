Руйнування у Києві. Фото: «Суспільне»

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Армія росії завдала масованого комбінованого удару по Києву.

Вночі 10 травня столицю атакували ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Пожежі та руйнування зафіксовані у семи районах столиці — це часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках, палали автівки і складські приміщення. Про це мер Віталій Кличко та глава КМВА Тимур Ткаченко повідомили в Telegram.

Постраждали Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський, Голосіівський та Соломʼянський райони. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Всіх поранених довелося госпіталізувати.

Столицю затягнуло димом від масштабних пожеж. Для гасіння пожеж ДСНС залучила авіацію.

Заміри повітря показали, що в Києві найгірший стан повітря на Позняках та в Шевченківському районі. Це забруднення особливо небезпечне для людей із захворюваннями легень та серця, дітей та літніх людей, яким рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці та щільно зачиняти вікна.

ЗМІ також поінформували, що в столиці була зруйнована колишня посольська будівля однієї з європейських країн. Приміщення вже кілька років не виконувало функції посольства і на території перебував лише охоронець.

Нагадаємо, ввечері 9 червня повідомлялося, що У Харкові тривають рятувальні роботи на цивільному підприємстві, по якому росіяни завдали удару 7 червня. За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще шестеро осіб.