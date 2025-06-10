Дроны атаковали завод по производству «Шахедов» в Татарстане. Фото:

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Ракурс

Далекобійні безпілотники в ніч на 10 червня атакували російський Татарстан.

Російська диктатура заявила про масовану атаку на 10 регіонів та окупований Крим. Зокрема, були атаковані Нижньокамськ та Єлабуга. За 10 км від Єлабуги розташована особлива економічна зона «Алабуга», де розташований завод зі збірки ударних БпЛА типу «Шахеди». Саме там і чули вибухи місцеві жителі. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.

Тим часом Міністерство оборони рф заявило, що за ніч над регіонами країни-агресора нібито «знищили» 102 українських безпілотники.

Окупанти стверджують, що нібито 46 БпЛА збили над Брянською областю, 20 — над Бєлгородською, дев’ять — над Воронезькою областю, по чотири — над Калузькою областю та Республікою Татарстан, три — над Московською областю, по два — над Ленінградською, Орловською та Курською областями і один над Смоленською областю. Також нібито дев’ять дронів «знищили» над окупованим Кримом.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому «Саваслейка», що у Нижегородській області рф. Було уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога — ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34.