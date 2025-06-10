рф ночью атаковала Украину 322 дронами и ракетами. Фото:

https://racurs.ua/n206956-rf-atakovala-ukrainu-322-dronami-i-raketami-osnovnym-napravleniem-udara-byl-kiev.html

Ракурс

Масовану атаку з повітря відбивала українська ППО вночі 10 червня.

Росіяни атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу. З Курська, Шаталово, Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська було запущено 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Крім того, з Воронезької області були запущені дві балістичні ракети KN-23, а з Курської — п’ять крилатих ракет «Іскандер-К». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Основним напрямком удару був Київ. До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

ППО вдалося знешкодити 284 засоби повітряного нападу — 220 було збито вогневими засобами, а 64 — локаційно втрачені. Всі крилаті та балістичні ракети були збиті.

Були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, а уламки від збитих цілей впали в 16 локаціях.

У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що повітряна тривога в регіоні тривала п’ять годин. Наслідки атаки зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Були пошкоджені приватні будинки й горіли автомобілі.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на масований обстріл України.

Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню — масовані удари «шахедами», крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина, — написав глава держави у соцмережах.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Пожежі та руйнування зафіксовані у семи районах столиці — це часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках, палали автівки і складські приміщення.