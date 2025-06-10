ГУР ликвидировало десятки оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

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Головне управління розвідки Міноборони України завдало нових військових втрат росії.

Спецпідрозділ «Химера» у складі «Спецпідрозділу Тимура» успішно виконав складне бойове завдання на Куп’янському напрямку. За підтримки бійців підрозділів «Аратта» та «Сибірський батальйон» вони змогли втримати широку ділянку фронту й стабілізувати оборону в районі активних бойових дій. Про це ГУР 10 червня повідомило у Telegram.

Наразі відомо, що українські спецпризначенці ліквідували понад 30 окупантів, з яких 15 загинули в безпосередньому стрілецькому бою. Понад 40 загарбників були поранені, двоє потрапили в полон. Також знищено понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.

Нагадаємо, у травні Головне управління розвідки висадило вертолітний десант в Харківській області, щоб вибити росіян з української території. Це був один із епізодів весняної операції, спрямованої на руйнацію окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки.