Религиозные организации получили право бронировать священнослужителей от мобилизации

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила «Перелік юридичних осіб — релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Відповідний наказ оприлюднили на офіційному сайті ДЕСС. Про це інформує пресслужба Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

До переліку включили юридичні особи — релігійні організації, які пройшли перевірку на відповідність критеріям, затвердженим наказом ДЕСС від 5 лютого 2025 року № Н-21/11 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2025 року (№ 263/43669). Ці критерії набули чинності 20 березня 2025 року після публікації в «Офіційному віснику».

Для здійснення перевірки ДЕСС співпрацювала з державними органами. Зокрема, для отримання вичерпного переліку релігійних організацій — юридичних осіб було налагоджено співпрацю з ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС).

У підсумку сформували остаточний перелік із 7 726 релігійних організацій.

Для здійснення бронювання через «Дію» релігійні організації мають надати ДЕСС:

підтвердження працевлаштування священнослужителів;

підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;

штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів).

Також релігійним організаціям, внесеним до переліку, необхідно буде самостійно заповнити інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання, зокрема їхніх паспортних даних та ідентифікаційного коду (за наявності) за встановленою Мінцифри формою та надати її ДЕСС.

Порядок подання цих відомостей буде роз’яснено на офіційному вебсайті ДЕСС.

Право на оформлення бронювання на період мобілізації та воєнного стану матимуть понад 7 тисяч релігійних організацій. Аби священники отримали бронь, їм необхідно мати офіційне працевлаштування, перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації.