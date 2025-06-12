Украинский беспилотник «Булава» уже выполняет боевые задания, фото:

https://racurs.ua/n207013-ukrainskiy-otvet-lancetu-uje-vypolnyaet-zadachi-na-fronte-fedorov.html

Ракурс

Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує російський безпілотник «ланцет» за ключовими показниками.

Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, опублікувавши відео роботи комплексу.

За його словами, ця система не просто знищує цілі — вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов:

знищує високопріоритетні цілі — засоби РЕБ та системи ППО, Бук-М, Тор тощо;

уражає як стаціонарні, так і рухомі об'єкти;

забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;

має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.