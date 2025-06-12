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Украинский беспилотник «Булава» уже выполняет боевые задания, фото:
Украинский ответ «ланцету» уже выполняет задачи на фронте — Федоровhttps://racurs.ua/n207013-ukrainskiy-otvet-lancetu-uje-vypolnyaet-zadachi-na-fronte-fedorov.htmlРакурс
Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує російський безпілотник «ланцет» за ключовими показниками.
Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, опублікувавши відео роботи комплексу.
За його словами, ця система не просто знищує цілі — вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов:
- знищує високопріоритетні цілі — засоби РЕБ та системи ППО, Бук-М, Тор тощо;
- уражає як стаціонарні, так і рухомі об'єкти;
- забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;
- має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.
Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога, — наголосив Федоров.
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