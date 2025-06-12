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Ракурс
G7 откажется от совместного заявления из-за позиции Трампа по поводу войны в Украине

G7 откажется от совместного заявления из-за позиции Трампа по поводу войны в Украине

12 июн 2025, 18:05
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Лідери «Групи семи» (G7) відмовляться від спільного комюніке через позицію Трампа стосовно війни в Україні.

Про це 12 червня пише Bloomberg.

На саміті не намагатимуться досягти згоди у спільному комюніке, бо США можуть не затвердити деякі пункти, зокрема про війну в Україні, боротьбу зі змінами клімату, гендерну рівність.

Замість єдиного документа лідери «Великої сімки» можуть опублікувати окремі спільні заяви з різних тем.

Підсумкове комюніке саміту країн НАТО, що пройде в червні в Гаазі, також планують помітно скоротити. Найімовірніше, там не згадають Україну, щоб до комюніке приєдналися США.

Нагадаємо, 12 червня Сполучені Штати офіційно привітали рф з Днем росії.

Источник: Ракурс


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