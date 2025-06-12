Воины подразделения Kraken доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта

Воїни підрозділу активних дій ГУР Kraken доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта.

Ролик вони записали поруч із ліквідованим московитом, якого заблюрили на відео.

Ним виявився Машаненков Сєргєй Ніколаєвич, 1978 року народження, уродженець Камчатського краю, військовослужбовець Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.

Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, — додали в ГУР.

Уранці 12 червня Генштаб також повідомляв про втрату мільйону росіян на війні з Україною:

Сьогодні сотні тисяч цих «чобіт» гниють і проростають травою по всій Україні: в Рудому лісі під Чорнобилем, у водах Дніпра біля Антонівського мосту, на териконах Донбасу, на Харківщині. Деякі з них — на дні Чорного моря, де затонув крейсер «Москва».

Цей мільйон знешкоджених окупантів — наша відповідь. Наша пам’ять за Бучу, Ірпінь, Куп’янськ, Херсон… Про розбомблений пологовий у Маріуполі та зруйнований російською ракетою Охматдит у Києві. Про сльози дітей, розстріляних цивільних, зруйновані домівки. Про кожен злочин цієї терористичної держави.