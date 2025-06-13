Украина получила от ЕС еще миллиард евро за счет замороженных российских активов

Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС

https://racurs.ua/n207034-ukraina-poluchila-ot-es-esche-milliard-evro-za-schet-zamorojennyh-rossiyskih-aktivov.html

Ракурс

Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів.

Про це сьогодні, 13 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету, — розповів Шмигаль. — Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф.