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Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС, фото:

Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок заморожених російських активів

13 чер 2025, 12:50
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Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів.

Про це сьогодні, 13 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету, — розповів Шмигаль. — Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф.

Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки, — додав він.

Джерело: Ракурс


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