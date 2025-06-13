Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок заморожених російських активів

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Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС, фото:
Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок заморожених російських активівhttps://racurs.ua/ua/n207034-ukrayina-otrymala-vid-ies-sche-milyard-ievro-za-rahunok-zamorojenyh-rosiyskyh-aktyviv.htmlРакурс
Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів.
Про це сьогодні, 13 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету, — розповів Шмигаль. — Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф.
Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки, — додав він.
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