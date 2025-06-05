Україна і Японія затвердили угоду на 3 млрд дол. Фото:

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Україна і Японія затвердили угоду на 3 млрд дол.

Український уряд та японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд дол. за ініціативою ERA. Ця позика погашатиметься за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів російської федерації. Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль 5 червня повідомив у Telegram.

За словами очільника Кабміну, ці кошти спрямують на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України.

Вдячні японським друзям і партнерам G7 за механізм, який примушує росію платити. Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України, — наголосив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд дол.

Нагадаємо, 18 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд дол.).

Цей кредит є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд дол.