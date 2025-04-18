Україна отримає від Японії 3 млрд дол. кредитних коштів. Фото: Минфин

https://racurs.ua/ua/n205678-yaponiya-vydilyt-ukrayini-kredyt-na-3-mlrd-dol-minfin.html

Ракурс

Україна отримає від Японії 3 млрд дол. кредитних коштів.

У п’ятницю, 18 квітня, міністр фінансів України Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд дол. США). Про це Мінфін повідомив у Facebook.

Зазначається, що цей кредит є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд дол. Позика буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Це фінансування надається на 30 років. Кредитні гроші спрямують на підтримку пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

Глава Мінфіну зазначив, що за три останніх роки Токіо вже надав бюджетну підтримку Києву на суму понад 8,5 млрд дол.

Нагадаємо, 23 жовтня 2024 року країни G7 погодили кредит на 50 млрд дол. для України, забезпеченого прибутками від заморожених активів Центрального банку російської федерації. Цей крок відкриває шлях для надання необхідної допомоги Києву та захисту критично важливого фінансування від впливу результатів президентських виборів у США.