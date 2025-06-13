Инфографика ЦАХАЛ о впечатлениях ядерного объекта в Натанге, фото: IDF

https://racurs.ua/n207035-glavnyy-iranskiy-obekt-po-obogascheniu-urana-porajen-v-rezultate-ataki-izrailya-foto.html

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Головний іранський об'єкт зі збагачення ядерних матеріалів в Натанзі був пошкоджений в результаті атаки Ізраїлю сьогодні, 13 червня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на іранське агентство з атомної енергії.

Зазначається, що цей добре укріплений об'єкт розташований за 240 км на південь від столиці країни Тегерана і містить тисячі центрифуг, які використовуються для збагачення урану для ядерної енергетики.

Комплекс має наземні і підземні об'єкти, і поки що незрозуміло, що саме було пошкоджено. Іранське агентство також не повідомляло про жертви.

Голова Агентства ООН з ядерної безпеки Рафаель Гроссі заявив, що іранська влада підтвердила, що Натанз «зазнав удару», але підвищеного рівня радіації не було.

Гроссі повідомив членам ради Міжнародного агентства з атомної енергії, що інші ядерні об'єкти в Ірані — Ісфахан і Фордо — «не зазнали впливу».

Армія оборони Ізраїлю також опублікувала дані про ураження ядерного об'єкта у районі Натанзі. ЦАХАЛ стверджує, що внаслідок атаки було пошкоджено підземний простір на об'єкті, де розташований багатоповерховий зал збагачення з центрифугами.

Пізніше сьогодні іранські ЗМІ заявили, що Ізраїль завдав ще одного удару по об'єкту в Натанзі.

Джерело: CNN, IDF