ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины. Фото:

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Українські біженці ще не деякий час отримуватимуть тимчасовий захист в ЄС.

Рада Європейського Союзу підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року. Система тимчасового захисту знижує навантаження на національні системи притулку, оскільки людям, які підпадають під цю форму захисту, не потрібно подавати індивідуальні заяви на отримання притулку. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій людей, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.

Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року, — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

Польща, яка головує у ЄС до 1 липня 2025 року заявила, що також ініціювала обговорення стратегії поступового згортання тимчасового захисту «після досягнення справедливого миру».Також вонипрацюватимуть над спільними рішеннями для всього Євросоюзу у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Агентство ООН у справах біженців буде змушене скоротити підтримку українських переселенців через припинення допомоги з США та загальне зменшення донорської підтримки. Програми, які будуть призупинені, включають психосоціальну підтримку, «необхідну у величезних масштабах», а також матеріали для екстреного ремонту житла та грошову допомогу.