Последствия обстрелов в Запорожской области. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n207053-po-zaporoju-udarili-14-rossiyskih-shahedov-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Армія російської федерації завдала масованих ударів по Запоріжжю.

Попередньо відомо, що на місто ворог спрямував 14 дронів-камікадзе типу Shahed. Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Постраждали двоє поліцейських. Медики діагностували у них осколкові поранення кінцівок. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості. Також до медиків звернулась 62-річна місцева мешканка — у неї переломи ніг.

А під час ранкової атаки росіяни вдарили по автостоянці. Внаслідок цього згоріли більш ніж 10 автівок.

Нагадаємо, 12 червня російські безпілотники атакували південь Одеської області. Ворожий обстріл зруйнував склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку — згоріли два комбайни та вантажівка.