Генштаб ВСУ подтвердил поражение объектов ВПК по производству взрывчатки в рф. Фото:

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Ракурс

Сили оборони України уразили об'єкти воєнно-промислового комплексу країни-агресора.

У ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об'єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора. Зроблено це було в рамках зниження спроможностей окупантів з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у соцмережах.

Українське командування заявило про ураження потужностей АТ «ННК» у Самарській області рф. Цей завод є провідним у виробництві компонентів вибухових речовин. У районі промзони фіксувалися вибухи та пожежа.

Крім того, було уражено комбінат Невинномиськ у Ставропольському краї рф, який вважається одний із ключових виробників базових компонентів для вибухівки, боєприпасів та ракетного палива. Це підприємство задіяне у забезпеченні ворожої армії у війні проти України. Наразі відомо, що в районі цілі працювала російська ППО й прогриміла низка вибухів. На території промислової зони зафіксовано займання.

Нагадаємо, російська влада заявила про атаку українських безпілотників по двох хімічних заводах у росії — по підприємству «Невинномиський Азот» в місті Невинномиськ Ставропольського краю та по підприємству «Новокуйбишевскій завод каталізаторов» у Самарській області.