Агент ФСБ планировал взорвать военного в Одессе. Фото: СБУ

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Ракурс

Російський агент планував підірвати військовослужбовця в Одесі.

Агент ФСБ отримав завдання підірвати офіцера Збройних сил України. Виконавцем виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку «легких грошей». Після того, як зловмисник виконав тестове завдання з підпалу авто, росіяни надали йому інструкції щодо організації замаху. Про це прес-центр Служби безпеки України 14 травня повідомив у Telegram.

Зрадник повинен був забрати саморобний вибуховий пристрій із заздалегідь підготовленого схрону та закласти його на місці перебування військового — на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку.

Ворожого агента вже затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові затримали місцеву безробітну, яка працювала на російську ФСБ та наводила російські удари на місто. Жінка потрапила у поле зору росіян, коли закликала у соцмережах до створення в Україні так званих «буферних зон».