У Харкові спіймали коригувальницю російських ударів. Фото: СБУ

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Ракурс

Агентку російських спецслужб затримали в Харкові.

Місцева безробітна працювала на російську ФСБ та наводила російські удари на місто. Жінка потрапила у поле зору росіян, коли закликала у соцмережах до створення в Україні так званих «буферних зон». Після вербування через Телеграм їй передали список геолокацій, які «потрібно було перевірити і дати детальний опис». Про це 10 червня повідомила Служба безпеки України.

Зловмисниця встановила, що за координатами розміщувалися підрозділи Сил оборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення.

Зрадницю викрили одразу після її вербування, що дозволило задокументувати кожен її крок і затримати за місцем проживання. СБУ провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ. А в затриманої вилучили комп’ютерну техніку і телефон із доказами роботи на спецслужбу країни-агресора.

Ініційована СБ України лінгвістична експертиза вже підтвердила факти підривної діяльності фігурантки, коли вона публічно поширювала тези Кремля.

Затриманій вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) та ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування збройної агресії рф проти України) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала російського агента, який у Хмельницькій області слідкував за авіацією Повітряних сил ЗСУ. Зловмисник виявляв та передавав окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Також зрадник повинен був встановити «графіки» вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки.