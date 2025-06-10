рф змогла значно вдосконалити північнокорейські балістичні ракети KN-23. Фото:

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Країна-агресор росія допомагає КНДР підвищити точність балістичних ракет KN-23.

Спочатку ця північнокорейська зброя мала великі проблеми та вибухала в повітрі. Тепер ці ракети вражають цілі з високою точністю, що стало результатом спільної роботи зброярів російської федерації та Північної Кореї. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The War Zone.

Тепер це зовсім інша ракета за технічними характеристиками. Точність зросла у багато разів. Нині вони точно потрапляють у ціль. Це результат спільної роботи російських та північнокорейських фахівців, — зазначив він.

Крім того, Москва надає Пхеньяну технології для модернізації авіаційного озброєння, зокрема ракет «повітря-повітря» великої дальності, а також допомагає з удосконаленням ядерного потенціалу.

Також Буданов розповів, що Москва погодилася з Пхеньяном на створення виробництва дронів типу «Герань» (Shahed) на території КНДР. У ГУР вважають, що може суттєво змінити баланс сил на Корейському півострові.

Північна Корея натомість постачає росіянам артилерійські снаряди і техніку. Армія країни-агресора вже отримала майже 120 одиниць самохідної артилерії Koksan калібру 170 мм, яка вже активно застосовується на фронті.

Нагадаємо, 5 червня секретар Радбезу рф Сергій Шойгу відвідав Пхеньян, де зустрівся з Кім Чен Ином. Той пообіцяв йому, що КНДР підтримуватиме росію, зокрема у війні проти України.