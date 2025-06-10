Наслідки обстрілів. Фото: Микола Точицький у Facebook

https://racurs.ua/ua/n206961-rosiyski-obstrily-poshkodyly-sofiyskyy-sobor-u-kyievi-ta-odesku-kinostudiu.html

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Російські обстріли уночі проти 10 червня пошкодили Софійський собор у Києві.

Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді храму. Софійський собор — це святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Про це міністр культури України Микола Точицький повідомив у Facebook.

Цей храм XI століття — це душа всієї України, — зазначив він.

А в Одесі внаслідок обстрілу були повністю знищені декорації до фільму «Довженко». Також під час нічної атаки були пошкоджені павільйони, склади й декорації на Одеській кіностудії.

Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму «Довженко» — національного проекту про найвідомішого українського режисера, — написав міністр.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Пожежі та руйнування зафіксовані у семи районах столиці — це часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках, палали автівки і складські приміщення.

А в Одесі внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей — п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення. Ще в однієї мешканки була гостра реакція на стрес.