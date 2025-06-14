Партизаны совершили диверсию на железной дороге в россии. Фото:

https://racurs.ua/n207057-partizany-sovershili-diversiu-na-jeleznoy-doroge-v-rossii-video.html

Ракурс

Українські партизани влаштували ще одну диверсію на території країни-агресора.

У ніч на суботу, 14 червня, представники руху опору вивели з ладу залізничне обладнання на станції «Рамєнскоє" російської залізниці. Про це очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Цю залізницю на Казанському напрямку окупанти використовували для забезпечення руху російських потягів на окуповані українські території. Внаслідок диверсії на понад три години стався збій графіків залізниці.

Нагадаємо, наприкінці травня представники руху опору «АТЕШ» успішно вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області рф. Партизани підпалили об'єкт, що знаходився на залізничному полотні, в околицях Ясногорська, що веде в напрямку Курської області, де зосереджувалося угруповання російських окупантів.