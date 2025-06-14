Иран заявил о «бессмысленности» дальнейших ядерных переговоров. Фото:

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Іран зараз не хоче говорити про переговори зі США щодо ядерної програми.

У Тегерані заявили, що подальші ядерні переговори зі Сполученими Штатами тепер «безглузді» після ударів Ізраїлю. Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї, передає Bloomberg.

Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим, — зазначив він.

Хоча коментарі Багаеї поставили під сумнів можливість їх продовження, він не став стверджувати про повне скасування перемовин.

Раніше США та Іран планували відновити переговори в Омані в неділю, 15 червня.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію «Пробудження лева» проти Ірану. ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, які завдали «превентивних ударів» по ядерній програмі Ірану. Високоточною зброєю було уражено близько 100 цілей, включаючи ядерні центри та заводи з виробництва балістичних ракет та зі збагачення урану, зокрема в Натанзі та Фордо.

Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю понад 100 балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи загострення на Близькому Сході, закликав Іран укласти ядерну угоду, «поки не пізно». Трамп наголосив, що він «давав Ірану шанс за шансом», попереджаючи, що «буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули».

Джерело: Bloomberg