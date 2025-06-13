Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на військову операцію Ізраїлю проти Ірану.

Американський лідер, коментуючи операцію ЦАХАЛ «Повстання лева», закликав Тегеран укласти ядерну угоду, «поки не пізно». Трамп наголосив, що він «давав Ірану шанс за шансом», попереджаючи, що «буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули». Однак угода так і не була укладена. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Я давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Я сказав їм у найрішучіших словах: «Просто зробіть це», але скільки б вони не старалися, як би близько не були — вони так і не змогли цього зробити. Сполучені Штати виробляють найкраще й найсмертоносніше військове обладнання у світі, і Ізраїль має багато цього озброєння, а ще більше отримає — і знає, як ним користуватися, — йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, іранські високопосадовці, які сьогодні загинули внаслідок високоточних ізраїльських ударів, «говорили сміливо», але «всі вони тепер мертві, і буде тільки гірше».

Трамп додав, що ще два місяці тому висунув Ірану ультиматум на 60 днів, аби ті пішли на угоду.

Президент Сполучених Штатів вважає, що ще є час, щоб покласти край війні Ізраїлю проти Ірану і додав, що атаки ізраїльської армії будуть «ще більш жорстокими» і що Ізраїль отримає ще більше зброї від США.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня ЦАХАЛ почав воєнну операцію проти Ірану під назвою «Повстання лева». Ізраїльські атаки насамперед спрямовані проти іранської ядерної програми.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.