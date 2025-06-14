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Ракурс
Трагедия в общежитии Краматорска: взрыв унес жизни 15-летнего парня

Трагедия в общежитии Краматорска: взрыв унес жизни 15-летнего парня, двое подростков в реанимации

14 июн 2025, 18:08
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Трагедія сталася у гуртожитку Краматорська: вибух забрав життя 15-річного хлопця.

У кімнаті гуртожитку 14 червня вибухнув боєприпас — загинув 15-річний хлопець, двоє підлітків у реанімації.

Вибух стався в одній із кімнат будинку № 18 на вулиці Академічній стався вибух. Всього постраждали четверо підлітків: троє безпосередньо у приміщенні, де стався вибух, 6-річного хлопчика зачепило осколками шибок у дворі.

За попередніми даними, діти могли знайти боєприпас на вулиці та занести в приміщення. Це міг бути постріл до ручного гранатомета. Поліція з’ясовує всі обставини.

Источник: Ракурс


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