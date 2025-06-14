Трагедія у гуртожитку Краматорська: вибух забрав життя 15-річного хлопця

https://racurs.ua/ua/n207070-tragediya-u-gurtojytku-kramatorska-vybuh-zabrav-jyttya-15-richnogo-hlopcya-dvoie-pidlitkiv.html

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Трагедія сталася у гуртожитку Краматорська: вибух забрав життя 15-річного хлопця.

У кімнаті гуртожитку 14 червня вибухнув боєприпас — загинув 15-річний хлопець, двоє підлітків у реанімації.

Вибух стався в одній із кімнат будинку № 18 на вулиці Академічній стався вибух. Всього постраждали четверо підлітків: троє безпосередньо у приміщенні, де стався вибух, 6-річного хлопчика зачепило осколками шибок у дворі.

За попередніми даними, діти могли знайти боєприпас на вулиці та занести в приміщення. Це міг бути постріл до ручного гранатомета. Поліція з’ясовує всі обставини.