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Трагедія у гуртожитку Краматорська: вибух забрав життя 15-річного хлопця

Трагедія у гуртожитку Краматорська: вибух забрав життя 15-річного хлопця, двоє підлітків у реанімації

14 чер 2025, 18:08
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Трагедія сталася у гуртожитку Краматорська: вибух забрав життя 15-річного хлопця.

У кімнаті гуртожитку 14 червня вибухнув боєприпас — загинув 15-річний хлопець, двоє підлітків у реанімації.

Вибух стався в одній із кімнат будинку № 18 на вулиці Академічній стався вибух. Всього постраждали четверо підлітків: троє безпосередньо у приміщенні, де стався вибух, 6-річного хлопчика зачепило осколками шибок у дворі.

За попередніми даними, діти могли знайти боєприпас на вулиці та занести в приміщення. Це міг бути постріл до ручного гранатомета. Поліція з’ясовує всі обставини.

Джерело: Ракурс


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