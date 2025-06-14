Ракурсhttps://racurs.ua/
В США стреляли в двух законодателей Миннесоты
В США стреляли в двух законодателей Миннесотыhttps://racurs.ua/n207072-v-ssha-strelyali-v-dvuh-zakonodateley-minnesoty.htmlРакурс
У США стріляли у двох законодавців штату Міннесота — одна політикиня загинула, ще один сенатор поранений.
Мова про сенатора-демократа Джона Гоффмана та представницю Демократичної партії, колишню спікерку Палати представників Міннесоти Меліссу Гортман. Загинув також чоловік Гортман. Губернатор штату каже, що вбивство було, ймовірно, «політично вмотивованим».
Напади сталися у Чампліні та Бруклін-Парку неподалік Міннеаполісу. Обидва політики належать до місцевої Демократичної партії.
Уолтц, колишній кандидат на посаду віце-президента на виборах 2024 року у зв’язці з Камалою Харріс, заявив, що напад «уявляється політично вмотивованими замахами».
За даними джерела AP, стрілок міг видавати себе за співробітника правоохоронних органів. Влада штату каже, що стріляли по законодавцях у їхніх будинках.
Раніше у США сенатора-демократа Алекса Паділью силоміць вивели з пресконференції у Лос-Анджелесі після того, як він намагався поставити запитання міністерці внутрішньої безпеки Крісті Ноем.
Згодом його відпустили. Сенатор розповів, що у нього був брифінг з військовими, коли він дізнався, що Ноем перебуває в тій же будівлі, й вирішив приєднатися до її пресконференції, присвяченої питанням імміграції.
Я був там мирно. У певний момент я захотів поставити запитання, і щойно почав — мене одразу ж силоміць вивели з кімнати, поклали на підлогу та закували в кайданки. Якщо адміністрація так поводиться із сенатором, який просто ставить запитання, якщо Міністерство внутрішньої безпеки так реагує на запитання від сенатора — уявіть, як вони поводяться з фермерами, кухарями, робітниками в Лос-Анджелесі, по всій Каліфорнії і в усій країні, — сказав Паділья.