У США стріляли у двох законодавців Міннесоти: політикиня загинула, інший сенатор поранений

https://racurs.ua/ua/n207072-u-ssha-strilyaly-u-dvoh-zakonodavciv-minnesoty-politykynya-zagynula-inshyy-senator-poranenyy.html

Ракурс

У США стріляли у двох законодавців штату Міннесота — одна політикиня загинула, ще один сенатор поранений.

Мова про сенатора-демократа Джона Гоффмана та представницю Демократичної партії, колишню спікерку Палати представників Міннесоти Меліссу Гортман. Загинув також чоловік Гортман. Губернатор штату каже, що вбивство було, ймовірно, «політично вмотивованим».

Напади сталися у Чампліні та Бруклін-Парку неподалік Міннеаполісу. Обидва політики належать до місцевої Демократичної партії.

Уолтц, колишній кандидат на посаду віце-президента на виборах 2024 року у зв’язці з Камалою Харріс, заявив, що напад «уявляється політично вмотивованими замахами».

За даними джерела AP, стрілок міг видавати себе за співробітника правоохоронних органів. Влада штату каже, що стріляли по законодавцях у їхніх будинках.

Раніше у США сенатора-демократа Алекса Паділью силоміць вивели з пресконференції у Лос-Анджелесі після того, як він намагався поставити запитання міністерці внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Згодом його відпустили. Сенатор розповів, що у нього був брифінг з військовими, коли він дізнався, що Ноем перебуває в тій же будівлі, й вирішив приєднатися до її пресконференції, присвяченої питанням імміграції.