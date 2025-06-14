Мобилизированный бежал от ТЦК в Киеве, выпал из окна автомобиля и скончался

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Ракурс

У Києві мобілізований чоловік, намагаючись втекти від ТЦК, випав із вікна автівки та помер від зазнаних травм — повідомили в Київському ТЦК.

Ситуація трапилася, коли мобілізованих везли до збірного пункту. Двоє з них розбили вікно, щоб утекти.

Тим часом Одеський ТЦК відреагував на мобілізацію священника УПЦ МП.

Там розповіли, що чоловік не перебував на військовому обліку. Тож йому запропонували поїхати до військкомату, на що той погодився. У ТЦК кажуть, що після того, як священника визнали придатним, йому запропонували посаду військового капелана, однак він відмовився.