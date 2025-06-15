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Ракурс
Последствия российских ударов по Украине, фото: Владимир Зеленский

2800 ударных дронов уже применила россия за этот месяц — Зеленский (ВИДЕО)

15 июн 2025, 14:31
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росія за цей місяць вже застосувала проти України близько 2,8 тис. ударних дронів, майже 3 тис. керованих авіабомб і 140 ракет різних типів.

Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, за словами Зеленського, лише в ніч на сьогодні сили ППО України знищили 167 повітряних цілей, якими росія атакувала Україну.

Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: «кинджали», балістичні та крилаті. Основний удар — по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч, — зазначив він.

Зеленський наголошує, що росія такі атаки здійснює вже четвертий рік поспіль, постійно нарощуючи.

Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти росії. Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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