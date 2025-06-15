Наслідки російських ударів по Україні, фото: Володимир Зеленський

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росія за цей місяць вже застосувала проти України близько 2,8 тис. ударних дронів, майже 3 тис. керованих авіабомб і 140 ракет різних типів.

Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, за словами Зеленського, лише в ніч на сьогодні сили ППО України знищили 167 повітряних цілей, якими росія атакувала Україну.

Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: «кинджали», балістичні та крилаті. Основний удар — по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч, — зазначив він.

Зеленський наголошує, що росія такі атаки здійснює вже четвертий рік поспіль, постійно нарощуючи.