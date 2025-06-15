2800 ударних дронів вже застосувала росія за цей місяць — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207089-2800-udarnyh-droniv-vje-zastosuvala-rosiya-za-cey-misyac-zelenskyy-video.htmlРакурс
росія за цей місяць вже застосувала проти України близько 2,8 тис. ударних дронів, майже 3 тис. керованих авіабомб і 140 ракет різних типів.
Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Так, за словами Зеленського, лише в ніч на сьогодні сили ППО України знищили 167 повітряних цілей, якими росія атакувала Україну.
Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: «кинджали», балістичні та крилаті. Основний удар — по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч, — зазначив він.
Зеленський наголошує, що росія такі атаки здійснює вже четвертий рік поспіль, постійно нарощуючи.
Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти росії. Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити, — наголосив він.