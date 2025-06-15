На фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко. Фото: соцсети

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Український актор театру й кіно Юрій Феліпенко загинув на війні від рук російських окупантів.

Він долучився до лав Збройних сил України у квітні 2024 року. Феліпенко служив у 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади. Про загибель 32-річного актора 15 червня в Instagramповідомила його дружина Катерина Мотрич.

Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили, — написала вона.

Юрій Феліпенко родом із Запоріжжя. Свого часу він працював у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Там на сцені він зіграв чимало ролей.

На екрані Юрій вперше з’явився у 2014 році в детективному серіалі «Повернення Мухтара-9». Серед інших робіт у кіно — «Відділ 44», «Що робить твоя дружина», «Колір пристрасті», «Окуповані», «Обіцянка Богу».

Нагадаємо, 8 червня у Сумській області загинув заслужений артист України Владислав Горай, який виконував волонтерську місію. Соліст одеської Опери був тенором світового рівня.