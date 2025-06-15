Украинцы погибли в Израиле в результате иранских обстрелов. Фото:

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Українці загинули в Ізраїлі внаслідок іранського обстрілу.

Попередньо відомо, що 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України. Серед жертв — троє неповнолітніх дітей. Українці загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям. Про це повідомила «Радіо Свобода» з посилання на Міністерство закордонних справ України.

Особи загиблих наразі встановлюються. Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію «Пробудження лева» проти Ірану. ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, які завдали «превентивних ударів» по ядерній програмі Ірану. Високоточною зброєю за ці дні було уражено майже 170 цілей і більш ніж 720 елементів військової інфраструктури.

Натомість Іран запускає по Ізраїлю балістичні ракети та дрони-камікадзе типу Shahed.

Джерело: «Радіо Свобода»