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Последствия российской воздушной атаки 16 июня в Черкасской области, фото: Игорь Табурец

На Черкащине уничтожили 18 российских беспилотников, из-за падения обломков есть повреждения (ФОТО)

16 июн 2025, 08:29
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Рашисти в ніч на сьогодні, 16 червня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Над Черкащиною сили ППО знищили 18 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що внаслідок російської атаки травмованих немає. Водночас падіння уламків спричинило пошкодження у Черкаському районі.

У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір’ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували, — зазначив Табурець. — За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев’яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.

Наслідки російської повітряної атаки 16 червня на Черкащині, фото: Ігор Табурець

Источник: Ракурс


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