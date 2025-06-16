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Последствия российской воздушной атаки 16 июня в Черкасской области, фото: Игорь Табурец
На Черкащине уничтожили 18 российских беспилотников, из-за падения обломков есть повреждения (ФОТО)https://racurs.ua/n207102-na-cherkaschine-unichtojili-18-rossiyskih-bespilotnikov-iz-za-padeniya-oblomkov-est-povrejdeniya.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 16 червня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Над Черкащиною сили ППО знищили 18 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Зазначається, що внаслідок російської атаки травмованих немає. Водночас падіння уламків спричинило пошкодження у Черкаському районі.
У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір’ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували, — зазначив Табурець. — За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев’яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.