Последствия российской воздушной атаки 16 июня в Черкасской области, фото: Игорь Табурец

https://racurs.ua/n207102-na-cherkaschine-unichtojili-18-rossiyskih-bespilotnikov-iz-za-padeniya-oblomkov-est-povrejdeniya.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 16 червня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Над Черкащиною сили ППО знищили 18 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що внаслідок російської атаки травмованих немає. Водночас падіння уламків спричинило пошкодження у Черкаському районі.