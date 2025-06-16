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Наслідки російської повітряної атаки 16 червня на Черкащині, фото: Ігор Табурець
На Черкащині знищили 18 російських безпілотників, через падіння уламків є пошкодження (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207102-na-cherkaschyni-znyschyly-18-rosiyskyh-bezpilotnykiv-cherez-padinnya-ulamkiv-ie-poshkodjennya.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 16 червня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Над Черкащиною сили ППО знищили 18 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Зазначається, що внаслідок російської атаки травмованих немає. Водночас падіння уламків спричинило пошкодження у Черкаському районі.
У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір’ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували, — зазначив Табурець. — За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев’яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.