Наслідки російської повітряної атаки 16 червня на Черкащині, фото: Ігор Табурець

https://racurs.ua/ua/n207102-na-cherkaschyni-znyschyly-18-rosiyskyh-bezpilotnykiv-cherez-padinnya-ulamkiv-ie-poshkodjennya.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 16 червня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Над Черкащиною сили ППО знищили 18 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що внаслідок російської атаки травмованих немає. Водночас падіння уламків спричинило пошкодження у Черкаському районі.