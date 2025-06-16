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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки 16 червня на Черкащині, фото: Ігор Табурець

На Черкащині знищили 18 російських безпілотників, через падіння уламків є пошкодження (ФОТО)

16 чер 2025, 08:29
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Рашисти в ніч на сьогодні, 16 червня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Над Черкащиною сили ППО знищили 18 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що внаслідок російської атаки травмованих немає. Водночас падіння уламків спричинило пошкодження у Черкаському районі.

У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір’ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували, — зазначив Табурець. — За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев’яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.

Наслідки російської повітряної атаки 16 червня на Черкащині, фото: Ігор Табурець

Джерело: Ракурс


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